كربلاء المقدسة تسجّل أكثر من 23 مليون زائر في ذروة أربعينية الإمام الحسين (ع)

شهدت محافظة كربلاء المقدسة توافدًا غير مسبوق للزائرين العرب والأجانب من داخل العراق وخارجه، حيث أعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، أن عدد الزائرين بلغ — بحسب إحصاء غير رسمي — أكثر من 23 مليون شخص، مؤكدًا أن ذروة الزيارة كانت ليلة الخميس – الجمعة.

وأوضح التميمي أن خطة التفويج العكسي تسير بانسيابية عالية، بفضل زيادة أعداد عجلات النقل العام والخاص، ودعم الوزارات الساندة، إضافة إلى تهيئة الساحات على المحاور الثلاثة المؤدية إلى المدينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أن الإحصائية الرسمية لأعداد زائري الأربعين ستُنشر مساء اليوم عند الساعة السابعة، نظرًا لاستمرار تدفق الزوار حتى ما بعد ظهر هذا اليوم الموافق 20 صفر.

على الصعيد الأمني، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، بدء عملية التفويج العكسي قبل يومين، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي خروقات أمنية، ومؤكدًا استمرار الخطة الأمنية حتى مغادرة آخر زائر من كربلاء. ولفت إلى تخصيص 1300 عجلة لنقل الزائرين، إضافة إلى 110 عجلات استسقاء و65 سيارة إسعاف.

أما في مجال النقل بالسكك الحديدية، فأعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق تسيير أكثر من 80 رحلة حتى الآن لنقل زوار الأربعين عبر محوري بغداد والبصرة. وأوضح معاون مدير الشركة، علي عودة عبد، أن الرحلات انطلقت منذ 9 آب من البصرة و10 آب من بغداد، مرورًا بالمحافظات الجنوبية، مع تعديل جداول الرحلات عند الحاجة لامتصاص الزخم وضمان الانسيابية.

وفي الجانب الصحي، أشادت وزارة الصحة العراقية بجهود المتطوعين من داخل العراق وخارجه، ومن بينهم الهلال الأحمر العراقي والإيراني والأطباء المتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن الوضع الصحي تحت السيطرة الكاملة، وأن الخدمات الطبية تُقدَّم دون معوقات.

من جهتها، وصفت اللجنة الأمنية العليا خطة تأمين الزيارة لهذا العام بأنها الأفضل مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والخدمية والصحية والعتبات المقدسة لضمان سلامة وراحة الزائرين.

أكثر من 4,700 إعلامي يغطّون مراسم الأربعين الحسيني

أعلن مسؤول لجنة الإعلام والفضاء الافتراضي للجنة الأربعين في العراق، محمد علي أنوشه، أن أكثر من 4,700 مراسل وصحفي ومصور وإعلامي من داخل العراق وخارجه يشاركون في تغطية المراسم المليونية للزيارة الأربعينية هذا العام.

وأوضح أنوشه، في تصريح لقناة المنار، أن مشاركة الإعلاميين هذا العام لافتة، حيث يواكبون مسيرة المشاة إلى كربلاء المقدسة جنبًا إلى جنب مع الزائرين، لإعداد الأخبار والتقارير ونقل الأجواء الروحية والخدمية، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر: موقع المنار