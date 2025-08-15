عربي وإقليمي

العثور على جثة ضابط إسرائيلي انتحر بعد قتاله في غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي العثور على جثة ضابط احتياط في أحراش شمال فلسطين المحتلة، مبيناً أنه انتحر خلال عمله رسمياً في صفوف الجيش، وهو ما يرفع عدد العسكريين المنتحرين منذ بداية العام إلى 18 وفقا لوسائل إعلام العدو.

وأوضحت إذاعة جيش العدو فإن “الجيش فتح تحقيقا في الأمر”، مشيرة إلى أن “الضابط ينتمي للفرقة 99 التي تقاتل حاليا في قطاع غزة”.

ولاحقاً، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية بـ “انتحار النقيب احتياط من لواء الكوماندوز الإسرائيلي يوسف حاييم أشرف داخل منزله قرب طبريا”.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”سابقاً أن الضابط الذي يبلغ من العمر 28 عاما شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية.

وكان تحقيق للجيش نشرت نتائجه في 3 أغسطس/آب الجاري قد أظهر أن معظم حالات الانتحار في صفوفه ناجمة عن ظروف القتال في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه منذ بداية الحرب في غزة تم تشخيص قرابة 3770 عسكريا باضطراب ما بعد الصدمة.

وبشكل شبه يومي، تعلن كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقتل وإصابة جنود صهاينة وتدمير آليات عسكرية خلال المعارك في قطاع غزة، وتبث جانباً من عملياتها النوعية بالصوت والصورة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 154 ألفا وتشريد سكان القطاع

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام