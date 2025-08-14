لبنان

العدو الإسرائيلي يُجدّد انتهاكه للسيادة اللبنانية

يواصل العدو الإسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية، وإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، ضاربًا بعرض الحائط القرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار، صباح الخميس، بأنّ “الطيران المسيّر المعادي استهدف آلية (بوكلين) بصاروخ في بلدة يارون (جنوب لبنان)، بعد قيام طائرة مُحلّقة باستهدافها بقنبلة، ما أدّى إلى إعطابها”.

كما أفاد مراسل المنار بأنّ “طائرة مُحلّقة صهيونية استهدفت أحد رعاة الماشية بقنبلة صوتية عند أطراف بلدة شبعا، قبل أن تستهدف سيارته بقنبلة ثانية، دون وقوع إصابات”.

وكان طيران العدو الإسرائيلي قد اعتدى، الأربعاء، على سيارة على طريق عام حداثا – حاريص (جنوب لبنان)، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته بصورة يومية على لبنان، وقد سُجّل أكثر من 4200 خرق للسيادة اللبنانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر: موقع المنار