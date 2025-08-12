لبنان

“نقابة صيادي الأسماك في ساحل لبنان الجنوبي” تدين الاعتداءات الإسرائيلية على ميناء الناقورة

استنكرت “نقابة صيادي الأسماك في ساحل لبنان الجنوبي” في بيان لها يوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي المتكرر على ميناء الناقورة جنوبي لبنان، والذي يُعد مصدر رزق الصيادين وصمودهم.

ورأى البيان أن “هذا العدوان ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقمة العيش، بل هو أيضًا اعتداء على كرامة هذا الوطن وأبنائه الشرفاء”، وطالب “الحكومة والجهات الرسمية والهيئات الدولية بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومصادر رزقهم من العدوان والغطرسة الإسرائيلية التي لم تنفع معها الدبلوماسية الكاذبة والمزيّفة والمارقة”.

وحمّل البيان “المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري من غطرسة إسرائيلية تحت أنظاره، وبمباركة ورعاية دولية شجّعت وتشجّع العدو الإسرائيلي على ارتكاب جرائمه بحق المدنيين العزّل”.

كما تقدّمت النقابة “بأحرّ التعازي إلى ذوي الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جرّاء هذا العدوان الغاشم”.

واعتدى، يوم الثلاثاء، طيران العدو الإسرائيلي على ميناء الناقورة.

من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له أن “غارة العدو الإسرائيلي بطائرة مسيرة على بلدة الناقورة أدت، في الحصيلة النهائية، إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.