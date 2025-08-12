عربي وإقليمي

عمليات ضد تنظيم “داعش” في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، إلقاء القبض على 11 عنصراً ينتمون لتنظيم “داعش”، وتطهير وتفجير أنفاق وكهوف عدة في مناطق مختلفة من العراق.

وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن ذلك تم خلال تنفيذ “سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات داعش”.

وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، و4 في محافظة كركوك، وواحد في محافظة صلاح الدين، وآخر في محافظة السليمانية.

وأوضح أنه “وبتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى”.

وبحسب البيان، فإن العمليات نُفذت وفقاً لأوامر قضائية من القضاء العراقي من خلال إصدار أوامر القبض، حيث تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبعد متابعة استخبارية دقيقة من توجيه ضربات استباقية تهدف إلى إنهاء وجود “داعش” في البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية