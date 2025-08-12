النائب حمادة: المقاومة هي التي تضفي ‏الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة “بأننا ثابتون على العهد، وعلى انتمائنا لكربلاء وللحسين (ع)، وإننا في الموقف السياسي نقول لكل يزيد في لبنان وعلى مستوى هذا العالم، إنه إذا استطاع يزيد ذلك العصر أن ينزع من الحسين وكل شهداء كربلاء سلاحاً، قبل أن ينتزع الأنفس والمهج، فإنه يتمكن أن ينتزع منا سكيناً أو إبرة أو عصا”.
وفي كلمة له خلال مشهدية “واقعة الطف” التمثيلية التي رعاها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ونظمتها هيئة أنصار الإمام (ع) في الهرمل، أكد حمادة “بأننا مقتدرون وثابتون على عهدنا، ولا يأخذن أحداً منكم أي خوف على المقاومة ومستقبلها، إنهم وإن حاولوا أن ينزعوا الشرعية عن سلاح الوجود، سلاح حفظ لبنان، الذي أمن لهم أن يكونوا على كراسيهم فهم مشتبهون، فالمقاومة هي التي تضفي الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد”.
كما أكد النائب حمادة، أنه “نحن والجيش اللبناني ثنائي في المعادلة الذهبية، وستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة، ولن نكون إلا في المسار الذي نؤمن به ونحمي فيه لبنان، حدوداً وأرضاً وحجراً وثروات”.
المصدر: موقع المنار