النائب حمادة: المقاومة هي التي تضفي ‏الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة “بأننا ثابتون على العهد، وعلى انتمائنا ‏لكربلاء وللحسين (ع)، وإننا في الموقف السياسي نقول لكل يزيد في لبنان وعلى مستوى هذا ‏العالم، إنه إذا استطاع يزيد ذلك العصر أن ينزع من الحسين وكل شهداء كربلاء سلاحاً، قبل أن ‏ينتزع الأنفس والمهج، فإنه يتمكن أن ينتزع منا سكيناً أو إبرة أو عصا”.

وفي كلمة له خلال مشهدية “واقعة الطف” التمثيلية التي رعاها الأمين ‏العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ونظمتها هيئة أنصار الإمام (ع) في الهرمل، أكد حمادة “بأننا مقتدرون وثابتون على عهدنا، ولا يأخذن أحداً منكم أي خوف على ‏المقاومة ومستقبلها، إنهم وإن حاولوا أن ينزعوا الشرعية عن سلاح الوجود، سلاح حفظ ‏لبنان، الذي أمن لهم أن يكونوا على كراسيهم فهم مشتبهون، فالمقاومة هي التي تضفي ‏الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد”.‏

كما أكد النائب حمادة، أنه “نحن والجيش اللبناني ثنائي في المعادلة الذهبية، وستبقى ثلاثية الجيش ‏والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة، ولن نكون إلا في المسار الذي نؤمن به ونحمي فيه لبنان، ‏حدوداً وأرضاً وحجراً وثروات”.‏

المصدر: موقع المنار