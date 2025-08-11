لبنان

أماني: الأميركيون والصهاينة روجوا عام 2001 وعودًا زائفة برخاء الشعب الأفغاني

قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني “في العام 2001، حينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية أفغانستان، روّجت أجهزة الحرب النفسية الأميركية والصهيونية وعودًا زائفة بالرخاء والرفاه للشعب الأفغاني”.

وتابع أماني في حديث له، يوم الإثنين “كما بعثوا برسائل إلى الإيرانيين تحذّرهم من أن رفضهم الاستسلام سيجبرهم على الذهاب للعمل في أفغانستان كعمال بحثًا عن لقمة العيش”.

وأضاف أماني “أرادوا نهب ثروات الشعب الأفغاني المحروم، ولكنهم في النهاية فرّوا من البلاد أذلاء بفضل مقاومة الشعب الأفغاني، فيما ظلت أفغانستان بعد عقدين من الاحتلال ووعوده الزائفة غارقة في الحرمان، وسيتعامل الأميركيون بنفس الطريقة مع الآخرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام