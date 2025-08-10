لبنان

بلدة عدلون شيّعت الشهيد محمد شحادة

شيّعت بلدة عدلون الجنوبية شهيدها الإعلامي، صاحب ومؤسس موقع “هوانا لبنان”، الشهيد محمد حمزة شحادة، الذي قضى في غارة صهيونية استهدفت سيارته يوم الجمعة.

بدأت مراسم التشييع باستقبال جثمان الشهيد على وقع موسيقى لحن الشهادة التي عزفتها فرقة من كشافة الإمام المهدي، وذلك بحضور أهل الشهيد، وعوائل الشهداء، ولفيف من العلماء والشخصيات، وحشد من المواطنين.

وبعد أداء مراسم القسم والولاء التي قدّمتها ثلّة من المجاهدين، والصلاة على الجثمان الطاهر بإمامة الشيخ حسن دبوس، حُمِل النعش على أكفّ محبّيه، وطافوا به شوارع البلدة. وعند الوصول إلى الجبانة، وُوري الشهيد في ثراها إلى جانب شقيقه الشهيد مصطفى، ومن سبقه من الشهداء.

المصدر: قناة المنار