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    عربي وإقليمي

    إصابة 6 فلسطينيين وإحراق مساكن في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

      أصيب ستة فلسطينيين، بينهم ثلاث نساء، جراء هجوم شنه مستوطنون على خربة الطوبا في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، فيما أُضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين.

      وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابات الناتجة عن اعتداء المستوطنين على عائلات فلسطينية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

      من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت خربة الطوبا، واعتدت على الأهالي، وأضرمت النيران في عدد من المنازل، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد من السكان، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق جراء الحرائق.

      وتشهد منطقة مسافر يطا تصعيداً متواصلاً يتمثل في هدم المنازل والمنشآت، وإخطارات الهدم، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، في ظل محاولات تهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

      ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينياً، وإصابة نحو 13 ألفاً، واعتقال قرابة 24 ألفاً، بينهم سكان من القدس المحتلة.

      المصدر: وكالة الأناضول

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