“واشنطن بوست”: خلافات داخل إدارة ترامب بسبب الحرب على إيران واستنزاف المخزون العسكري الأميركي

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن تصاعد التوتر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية الحرب مع إيران، مشيرةً إلى أن الرئيس الأميركي أبدى غضباً متزايداً من وزير الحرب بيت هيغسيث، بسبب ما اعتبره تقديرات خاطئة بشأن مسار الحرب وحجم المخزون العسكري الأميركي.

وبحسب الصحيفة، فإن اجتماعاً عُقد الأسبوع الماضي في منتجع “كامب ديفيد” شهد مواجهة بين ترامب وهيغسيث، طالب خلالها الرئيس الأميركي وزيره بتفسير أسباب تلقيه معلومات غير دقيقة حول النقص الحاد في الذخائر، والذي بات يقيّد الخيارات العسكرية لواشنطن في مواجهة إيران.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هيغسيث كان من أبرز الداعمين لخيار الحرب، وأقنع ترامب في بدايتها بإمكانية تحقيق انتصار سريع، إلا أن استنزاف المخزونات العسكرية وتكاليف العمليات دفعا الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم خياراتها العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقص الذخائر، ولا سيما صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى، وصواريخ “باتريوت” و”ثاد” الاعتراضية، شكّل عاملاً أساسياً في تراجع ترامب عن تنفيذ هجمات أوسع ضد إيران خلال الأيام الأخيرة.

ووفق التقرير، استخدم الجيش الأميركي خلال الشهر الأول من الحرب أكثر من 850 صاروخ “توماهوك”، إضافة إلى أكثر من ألف صاروخ اعتراضي من منظومتي “باتريوت” و”ثاد”، فضلاً عن أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي، ما أدى إلى استنزاف جزء كبير من المخزون العسكري الأميركي.

كما نقلت الصحيفة عن مصادرها أن مخزون صواريخ “أتاكمس” (ATACMS) تراجع إلى مستويات متدنية للغاية، في وقت يستمر فيه الطلب عليها لدعم أوكرانيا، فيما تحتاج الولايات المتحدة إلى ما يصل إلى عامين لتعويض النقص في بعض أنواع الذخائر، رغم إطلاق برامج جديدة لزيادة الإنتاج.

وفي سياق متصل، أفادت “واشنطن بوست” بأن هيغسيث حمّل نائبه ستيفن فاينبرغ جانباً من المسؤولية عن عدم إطلاع الرئيس بصورة كاملة على واقع المخزون العسكري، وهو ما نفاه كل من البيت الأبيض ووزارة الحرب الأميركية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ما ورد في التقرير “عارٍ عن الصحة”، مشددة على أن الرئيس ترامب “يتمتع بثقة كاملة بوزير الحرب”. كما نفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل وجود أي خلافات داخلية أو تقديم معلومات مضللة بشأن المخزون العسكري.

ولفت التقرير إلى أن هيغسيث واجه خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ انتقادات بشأن إدارته للحرب على إيران، فيما طلب، إلى جانب نائب وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة، تخصيص 67 مليار دولار كتمويل عسكري إضافي لإعادة بناء المخزونات وتعويض الذخائر المستخدمة في الحرب.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن استمرار الحرب، وارتفاع كلفتها، وتعقيدات الوضع في مضيق هرمز، ساهمت في تراجع ثقة ترامب بوزير حربه، رغم الدعم الذي كان قد منحه له في وقت سابق.

المصدر: واشنطن بوست