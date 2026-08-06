الخارجية الروسية: كييف لا تتوانى عن استخدام أساليب الإرهابيين كـ”داعش” و”القاعدة”

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي، بأن كييف لا تتردد في استخدام أساليب الإرهابيين على غرار “داعش” و”القاعدة”.

وقال ليوبينسكي في تصريحات لوكالة “نوفوستي”: “تولي وزارة الخارجية الروسية أولوية قصوى، استنادا إلى الأدلة المتوفرة، لكشف وفضح الطبيعة الإرهابية لنظام كييف”.

وأضاف: “نظام كييف لا يتوانى عن استخدام أبشع أساليب الإرهابيين والمتطرفين على غرار داعش والقاعدة”.

وأكد أن روسيا ستكثف جهودها بشكل متزايد لإطلاع المجتمع الدولي على أدلة الإرهاب الذي يمارسه نظام كييف.

وكانت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة قد أكدت أن رفض المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إدانة الهجمات الأوكرانية ضد المدنيين الروس يشجع كييف على تنفيذ هجمات إرهابية جديدة في روسيا.

وأضافت: “لا يمكننا تفسير هذا الموقف إلا بأنه تشجيع ضمني للقوات الأوكرانية على ارتكاب هجمات إرهابية جديدة داخل الأراضي الروسية”.

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية داخل روسيا، في محاولة لإضعاف وإخافة الشعب الروسي، في وقت تواصل فيه القوات الروسية تقدمها على الجبهات.

وترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف باستهداف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية