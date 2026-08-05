الصحة تؤكد التغطية المستمرة لعلاج لارا حايك

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان اكد ان الوزارة تقوم بتأمين التغطية الاستشفائية الكاملة للمصابة في انفجار مرفأ بيروت لارا حايك التي تعاني من غيبوبة مستمرة، وذلك منذ إصابتها بالانفجار عام 2020.

وكذلك، وقع الوزير الدكتور ركان ناصر الدين العام الماضي على كامل مستحقات تكلفة العام 2025 التي تقدم بها المستشفى المعالج، وسيجدد توقيعه هذه السنة لدى إحالة تكلفة المستشفى عن العام 2026 للوزارة.

والتأكيد الأبلغ على ذلك هو الشكر الذي توجهت به في مقابلة إذاعية والدة لارا السيدة نجوى حايك لوزارة الصحة العامة على اهتمامها المستمر.

واستغرب البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة ما يتم التداول به من معلومات مغلوطة ومسيئة حول عدم قيام الوزارة بتأمين استمرارية التغطية، مؤكدا ان النهج المتبع لا يميز بين مواطن مريض وآخر والأمر مثبت بالأفعال الملموسة.

أضاف البيان انه بناء على توجيهات الوزير الدكتور ركان ناصر الدين، فإن كل العمليات الجراحية المتعلقة بإصابات الانفجار والتي يحتاج إليها الجرحى تحظى بالتغطية الكاملة بنسبة مئة بالمئة على نفقة الوزارة.

المصدر: موقع المنار