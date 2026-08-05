حماس: ننتظر ردًا رسميًا بشأن خارطة طريق المرحلة الثانية من الاتفاق

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” باسم نعيم، إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى لما يُسمى مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن ما تم التوافق عليه مع الوسطاء حول خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

🔵 متابعة شهاب | عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. باسم نعيم:



▪️لازلنا في انتظار رد رسمي من ‌ميلادينوف على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة 2، خاصة في ظل ما أبدته الحركة من مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها.



▪️نقدر عالياً ما صدر عن الوسطاء… pic.twitter.com/BDFAUDnyPY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2026

وأضاف نعيم، في تصريح صحفي الأربعاء، أن حركة “حماس” تثمن ما صدر عن الوسطاء من تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد لتنفيذ الاتفاق.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الاتصالات الرامية إلى استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط ترقب الحركة لتلقي رد مكتوب من ملادينوف، الذي يقود جهود مجلس السلام المتعلقة بقطاع غزة بالتنسيق مع الوسطاء.

وشهدت الأشهر الماضية تباينات بين الفصائل الفلسطينية وملادينوف بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية، ولا سيما بعد طرح خارطة طريق تضمنت بنودًا تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وترتيبات السلاح، وهو ما رفضته حركة “حماس”، مؤكدة أن المفاوضات يجب أن تدار عبر الوسطاء بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وتشير المعطيات إلى أن جولة المباحثات الأخيرة تناولت خارطة طريق جديدة تشمل ترتيبات لإدارة قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، في وقت لا يزال فيه ملف السلاح يمثل أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف من حيث التوقيت وآليات المعالجة.

وتتواصل في موازاة ذلك جهود الوساطة الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات نحو استكمال مراحل الاتفاق، وسط استمرار الخلافات بشأن آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة من مختلف الأطراف.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام