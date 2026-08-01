لقاء في القاهرة بين “الجهاد وحماس”: لتطوير العمل المشترك وحماية الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه

التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين مع قيادة حركة “الجهاد الإسلامي” برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على تطوير العمل المشترك والمواقف الوطنية الموحدة، وبذل كل الجهود من أجل حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

وأكد المجتمعون على “ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف كافة أشكال العدوان والقتل والاغتيالات، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإدخال احتياجات المواطنين كافة”، داعين إلى “سرعة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتحمل مسؤولياتها فورا تجاه المواطنين”.

كما بحث اللقاء الأوضاع المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس، وما يقوم به الاحتلال من جرائم وعمليات تهويد متسارعة، وتكثيف جرائمه أيضا ضد الأسرى، وسبل التعامل مع هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، مما يؤكد أنه ضوء أخضر لاستمرار هذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، جرى خلال اللقاء اتصال هاتفي بين النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب العدوانية المستمرة عليه.

المصدر: موقع المنار