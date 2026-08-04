“الجهاد”: صمود شعبنا وجهاده سيبقى الطريق الأصوب والأقرب للعودة والتحرير

قالت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين في بيان لها الثلاثاء “شيعت جماهير شعبنا في مدينة غزة ظهر اليوم كوكبة من الشهداء الأبرار من أبناء عشيرة أبو شريعة والحساينة”.

وتابع البيان “هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في شهر نوفمبر من العام 2023 وبقيت الجثامين الطاهرة تحت الأنقاض حتى الأسبوع الأخير من شهر يوليو ومطلع شهر أغسطس 2026”.

وأوضح البيان ان ذلك حصل “بعد أن منع الاحتلال استخراج هذه الجثامين الطاهرة بسبب حصاره الظالم وتهديداته المتكررة لفرق الدفاع المدني ولجان الطوارئ ومنعها من العمل فترات طويلة، إلى أن تمكنت فرق الدفاع المدني بإمكاناتها المتواضعة من استخراج الجثامين الطاهرة ودفنها في جنازة مهيبة، تمثل شهادة حيّة على حرب الإبادة التي اقترفها العدوان الصهيوني وجرائم الحرب والقتل الجماعي لعائلات وأسر بكاملها، وهي تمثل إدانة واضحة للاحتلال وإدانة للعدالة الدولية التي تقف عاجزة أمام حجم المجازر وبشاعتها”.

وقال البيان “إننا إذ نترحم على شهداء عشيرة أبو شريعة والحساينة وكل شهداء شعبنا الأبرار، فإننا نؤكد أن العدوان والقتل لن يكسر صمود شعبنا ولن ينال من عزيمته وإصراره على السير في كل طريق يوصله إلى التحرير بإذن الله”.

واضاف البيان “إننا في هذه المناسبة الأليمة نتقدم بالتحية لعشيرة أبو شريعة والحساينة ولجميع العائلات والعشائر الفلسطينية الصابرة الأبيّة، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لعموم عشيرة ابو شريعة والحساينة، ونؤكد على أن صمود شعبنا وصبره وجهاده سيبقى الطريق الأصوب والأقرب للعودة والتحرير”.

المصدر: موقع المنار