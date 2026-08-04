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    عربي وإقليمي

    استطلاع في كيان العدو: معظم الجمهور الاسرائيلي يعتقد أن الوضع بالشمال لا يوفّر الأمن للسكان

    أشار استطلاع أجراه “معهد الأمن القومي الإسرائيلي” الى انه “لا يزال معظم الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الوضع الأمني الحالي في شمال إسرائيل لا يوفّر الأمن للسكان”.

    وجاءت الاجابة في رد على سؤال الاستطلاع: “برأيك، هل يوفّر الوضع الأمني الحالي في شمال إسرائيل الأمن للسكان؟

    وفي نتائج الاستطلاع: -يعتقد 66% من الصهاينة أن الوضع الأمني الحالي في الشمال لا يوفّر الأمن للسكان، مقابل 30% يعتقدون أنه يوفّره.

    -التوزيع السياسي: يعتقد 74% من ناخبي المعارضة في كيان العدو أن الوضع لا يوفّر الأمن للسكان، مقارنة بـ54% بين ناخبي الائتلاف.

    وبحسب الاستطلاع فإن “التوزيع حسب الفئات السكانية: يعتقد 65% من اليهود و71% من العرب أن الوضع لا يوفّر الأمن”.

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