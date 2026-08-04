استطلاع | تشكيكٌ واسع لدى الرأي العام الصهيوني في نتائج حملة عسكرية أخرى ضد ايران

أظهرت نتائج استطلاع نشره معهد الأمن القومي لدى كيان العدو تشكيكاً واسعاً لدى الرأي العام في أن حملة عسكرية أخرى ضد ايران ستحقق الأهداف الرئيسية. وعلى الرغم من أن صياغة السؤال ومقاييس الإجابة تغيرت بين جولات الاستطلاع، فإن تسلسل النتائج يشير إلى تراجع ملحوظ في مستوى التوقعات.

فقط 7% يعتقدون أن حملة عسكرية أخرى ضد إيران ستؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي بالكامل، بينما يعتقد 22% إضافيون أن تفكيك البرنامج سيتحقق إلى حد كبير. أما بالنسبة إلى بقية الأهداف، فلا يعتقد سوى أقلية أن هذه الأهداف ستتحقق بالكامل أو إلى حد كبير.

وفي استطلاع آخر للمعهد نفسه، انقسم الرأي العام الصهيوني بشأن توجيه ضربة استباقية لإيران في الوقت الحالي، مع إبداء تشكك واسع في قدرة أي حملة عسكرية جديدة على تحقيق أهدافها الرئيسية.

وبحسب هذا الاستطلاع “يؤيد 42% توجيه “إسرائيل” ضربة استباقية لإيران في الوقت الحالي، بينهم 22% يؤيدون إلى حد ما و20% يؤيدون بشدة، مقابل 46% يعارضون ذلك. فيما أجاب 12% بـ”لا أعرف””.

و”بالمقارنة مع يناير/كانون الثاني 2026، لم يطرأ أي تغير جوهري، إلا أن هناك ميلًا طفيفًا نحو زيادة المعارضة”، حسبما أظهر الاستطلاع، مشيراً إلى أن “التوزيع السياسي: يؤيد 64% من ناخبي الائتلاف توجيه ضربة استباقية، مقارنة بـ31% فقط من ناخبي المعارضة”.

وبحسب التوزيع حسب الفئات السكانية، “يؤيد 49% من اليهود توجيه الضربة، مقابل 15% فقط من العرب”.

المصدر: إعلام العدو