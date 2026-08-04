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    دولي

    وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات


      أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في منطقة الخليج وضرورة استئناف المفاوضات.

      وجاء في البيان ، أنه خلال المكالمة تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد التوترات في منطقة الخليج.
      وأضاف أن الجانبين شدّدا على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة السريعة إلى عملية التفاوض استنادًا إلى مذكرة إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو/حزيران.

      ووفقًا للبيان تمت مناقشة المجالات الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية القطرية الودية تاريخيًا، وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي منتظم وقائم على الثقة.

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