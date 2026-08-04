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    دولي

    مسؤول روسي: أوكرانيا كثفت هجماتها على المواقع المدنية بعد تولي دراباتي لمهامه

      صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك بأن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على المواقع المدنية الروسية بعد تولي الجنرال ميخائيل دراباتي قيادتها.

      وقال ميروشنيك في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، نشر يوم الثلاثاء: “تصاعدت تلك التوجهات التي ظهرت في وقت سابق. وهي لم تذهب بالاتجاه المعاكس ولم تتغير، بل تم تكثيفها”.

      وأضاف أن “التركيز على الإرهاب والحرب ضد المواقع المدنية والمدنيين بدأ في عهد (وزير الدفاع الأوكراني السابق) فيودوروف والآن يحافظ عليه ويوسعه دراباتي”.

      يذكر أن ميخائيل فيودوروف أقيل من منصب وزير الدفاع الأوكراني في 4 تموز / يوليو الماضي على خلفية أنباء عن صراع بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.

      وفي ظل مظاهرات الاحتجاج التي طالبت بإعادة فيودوروف إلى منصبه وإقالة سيرسكي، أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في 22 تموز / يوليو عن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا جديدا للقوات المسلحة.

      المصدر: ازفيستيا

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