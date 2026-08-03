بريطانيا: سرقات الوقود ترتفع 20% تكلف المحطات 270 ألف دولار

كشفت صحيفة “الإندبندت” البريطانية أن سائقي السيارات في المملكة المتحدة يسرقون ما يقارب 200 ألف جنيه إسترليني من الوقود من محطات البنزين يومياً خلال الحرب على إيران، وهي زيادة مرتبطة بشكل مباشر ببداية أزمة النفط الإيرانية، وفقاً لها.



وأظهر تحليل أجرته شركة “فوركورت آي” المتخصصة في منع سرقة الوقود زيادة بنسبة 20% في حوادث أخذ الوقود بدون دفع في الأشهر الخمسة التي تلت بدء الحرب في 28 فبراير، مقارنة بالفترة السابقة.



وقد أدت أسعار الوقود المتصاعدة، والناجمة عن الحرب المستمرة، إلى ارتفاع قيمة الوقود المسروق بنسبة 48% خلال الفترة الزمنية نفسها، ليصل متوسط إجمالي يومي قدره 194 ألف جنيه إسترليني في جميع محطات الوقود البالغ عددها 8359 محطة في المملكة المتحدة.

المصدر: العربي الجديد