إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا في قضاء حاصبيا جنوب لبنان

تم إخماد الحريق الذي اندلع الاحد في أحراج بلدتي عين جرفا وعين قنيا في قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “أخمد الحريق بعدما خاضت فرق الدفاع المدني اللبناني، بمساندة أصحاب صهاريج المياه والمتطوعين والأهالي، جهودًا مكثفة استمرت لساعات للحد من انتشار النيران وحماية المناطق المحيطة”.

وتابعت الوكالة انه “خلال عمليات الإخماد، عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على مواكبة العناصر الميدانية، حيث أسعفت عددًا من الأشخاص الذين تعرضوا لحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان، ومن بينهم رئيس بلدية عين جرفا الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

واضافت الوكالة “يُنتظر استكمال عمليات التبريد في الساعات المقبلة للتأكد من إخماد جميع البؤر بشكل نهائي، في وقت تركت فيه هذه الاستجابة المشتركة مثالًا على التعاون والتضامن بين مختلف الجهات والأهالي في مواجهة الحريق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام