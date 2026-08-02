حرائق اليونان تلتهم أكثر من 12 ألف هكتار وسط انتشار بؤر جديدة واستنزاف فرق الإطفاء

تواجه اليونان، الأحد، جبهات متعددة من حرائق الغابات مع تزايد حجم الأضرار، بعد مرور أسبوع على اندلاع النيران التي دمّرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وأفاد موقع المرصد الوطني للمناخ بأن أكثر من 6500 هكتار دُمّرت في حرائق منفصلة اندلعت في خليج كورينث، حيث اجتاحت النيران قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا.

وأشار المرصد إلى إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى بعد اندلاع الحريق يوم الجمعة، فيما أعلنت السلطات المحلية أن عشرات المنازل تضررت أو دُمّرت جراء النيران.

وكانت الحرائق التي اندلعت في جزيرتي كريت وباروس خلال وقت سابق من هذا الأسبوع قد أتت على نحو 6 آلاف هكتار، وفق مرصد المناخ اليوناني.

إلا أن ثيودور جياناروس، خبير الأرصاد الجوية المتخصص في حرائق الغابات وكبير الباحثين في المرصد الوطني، رجّح أن تكون الحرائق التي اندلعت حول بورتو جيرمينو قد التهمت مساحة تتجاوز 10 آلاف هكتار، أي ما يقارب ضعف التقدير الأولي.

وكتب جياناروس في منشور على موقع فيسبوك: “لسوء الحظ، من المرجح جداً (إن لم يكن شبه مؤكد) أن يتم تصنيف هذا الحريق تحديداً على أنه حريق هائل”.

وفي الأثناء، يواصل عناصر الإطفاء التعامل مع عشرات الحرائق يومياً، حيث قال وزير الحماية المدنية اليوناني إيفانجيلوس تورناس، السبت، إن إدارة الإطفاء “وصلت إلى حدودها القصوى”.

ولقي ثلاثة عناصر إطفاء مصرعهم هذا الأسبوع أثناء تأدية واجبهم، بينهم اثنان في جزيرة كريت وواحد في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وأوضح تورناس أن الرياح العاتية تسببت في “ظروف صعبة للغاية”، ما أدى في العديد من الحالات إلى عدم تمكن الطائرات من سحب المياه أو تنفيذ عمليات إخماد الحرائق بسبب الاضطرابات الجوية الشديدة.

ورغم تراجع سرعة الرياح في وقت متأخر السبت، لا تزال منطقة أثينا الكبرى، وجزيرة فويوتيا المجاورة، وجزيرة إيفيا، تواجه خطر اندلاع حرائق جديدة، بحسب وزارة الحماية المدنية.

وقال جهاز الإطفاء إن نحو 500 من عناصره يكافحون الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال غرب أثينا.

كما يواصل نحو 100 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق اندلع في إيغاليا شمال شبه جزيرة بيلوبونيز.

واندلع حريق جديد في وقت متأخر من مساء السبت في جزيرة كيفالونيا الواقعة في البحر الأيوني.

وتعاني اليونان، شأنها شأن بقية منطقة البحر الأبيض المتوسط، من حرائق الغابات خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الحر، والجفاف، حيث تعد من أكثر الدول تضرراً من تداعيات أزمة المناخ.

المصدر: أ.ف.ب.