الزيدي يوجّه بمنع أي تهديد ينطلق من العراق ضد دول الجوار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء أمس، ضرورة منع أي عمليات تنطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، معلناً تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، فيما وجّه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات محتملة.

كما وجّه الزيدي، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار.

وأكد بيان نشره مكتب الزيدي جاهزية القوات المسلحة «لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي»، مشدداً على «التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممراً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي».

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، «إصدار أمر فوري» بتوجيه ضربة لـ«منشآت طاقة» في إيران، بحسب موقع «أكسيوس» الإخباري.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، مشيرةً إلى أن إيران وفصائل المقاومة في المنطقة قد تستهدف مصالح أميركية أو مواطنين أميركيين في أنحاء العالم.

المصدر: وكالات