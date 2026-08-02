اوكرانيا | زيلينسكي يطلب مزيداً من منظومات باتريوت وسط تصعيد ميداني متبادل مع روسيا

في ظل التصعيد الميداني المتبادل المتزامن مع الجمود السياسي، أعلنت أوكرانيا مقتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف كييف وضواحيها، فيما أكدت روسيا غرق سفينة شحن تابعة لها في البحر الأسود بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية. ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى تزويد كييف بمزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 35 صاروخاً، معظمها باليستي، إضافة إلى نحو 190 مسيّرة من أنواع مختلفة، مشيراً إلى أن الصواريخ استهدفت كييف والبنى التحتية في العاصمة ومحيطها، بما في ذلك بروفاري وفيشنيفي.

ووصف زيلينسكي في كلمة مصورة الوضع بأنّه : “كان يوماً صعباً بعد هجوم صاروخي روسي مكثف”. وقال : “من خلال إطالة أمد هذه الحرب، تتعلم روسيا القتل بأساليب جديدة، وبالتأكيد ليس الأوكرانيين فقط”.

ولاحظ زيلينسكي أنّ الضربات استمرت طوال اليوم وشملت خيرسون ودنيبروبتروفسك وميكولايف وأوديسا وزابوريجيا ومناطق في دونيتسك وسومي، ما أوقع عشرات الجرحى. ودعا إلى “رد حقيقي من العالم” على “الإرهاب الروسي”، مشدداً على أن “الرد الوحيد القوي والعادل الذي يحقق هدفه ويساعد الناس هو دعم إضافي لأوكرانيا”.

وأوضح زيلينسكي أنّ “صواريخ باتريوت متوفرة في العالم”، ومن المهم أن يتخذ الشركاء “القرار السياسي” بتقديم الحزم اللازمة، مضيفاً أنّ “الولايات المتحدة تعرف ما نحتاجه، وأوروبا تعرف ما نحتاجه، والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية مصممة لحماية الناس”.

في تطور موازٍ، قالت شركة “روساتوم” الروسية إن مسيّرات أوكرانية أغرقت سفينة شحن روسية في البحر الأسود فجر السبت، مما اضطر أفراد طاقمها السبعة عشر إلى مغادرتها. وأوضحت أن السفينة “يانينا” التي ترفع العلم الروسي كانت قرب ميناء نوفوروسيسك وتحمل بضائع مدنية، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم تم إنقاذهم وهم في حالة جيدة. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا نفذت الضربة، واصفاً السفينة بأنها “سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات”.

وتأتي هذا التصعيد المتبادل في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وكان زيلينسكي قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء للضغط من أجل الحصول على تراخيص لإنتاج منظومات باتريوت محلياً، لكن ترامب بدا الجمعة متحفظاً وقال إن واشنطن يجب أن تكون “حذرة جداً” بشأن القرار.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها: “إنها معركة السماء التي ستحدد مسار هذه الحرب، فكلما كان الدرع الجوي فوق أوكرانيا أقوى، اقترب السلام”.

المصدر: وكالة يونيوز