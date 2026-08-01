قائد “القيادة الأوروبية بالجيش الامريكي”: يجب أن نختار بين حماية الولايات المتحدة وحماية “إسرائيل”

حذر قائد “القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي” الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش “البنتاغون من أنه لا يملك القوات البحرية الكافية لمواصلة الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الدفاع الأمريكية”.

وأشار غرينكيفيتش في رسالة أرسلها إلى كبار المسؤولين في “البنتاغون” إلى أنه “إذا لم يتم تخصيص مدمرة إضافية تابعة للبحرية له، فسيتعين عليه الاختيار بين الدفاع عن الوطن الأمريكي أو الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل”.

واضافت الرسالة “تتعرض هذه المدمرات، التي اعترضت صواريخ استهدفت إسرائيل، لضغوط شديدة بسبب العمليات في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وحول إيران، في حين أدت مشاكل الصيانة إلى تقليص جاهزيتها بشكل أكبر”.

المصدر: موقع المنار