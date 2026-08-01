السبت   
   01 08 2026   
   17 صفر 1448   
   بيروت 17:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    قائد “القيادة الأوروبية بالجيش الامريكي”: يجب أن نختار بين حماية الولايات المتحدة وحماية “إسرائيل”

      حذر قائد “القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي” الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش “البنتاغون من أنه لا يملك القوات البحرية الكافية لمواصلة الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الدفاع الأمريكية”.

      وأشار غرينكيفيتش في رسالة أرسلها إلى كبار المسؤولين في “البنتاغون” إلى أنه “إذا لم يتم تخصيص مدمرة إضافية تابعة للبحرية له، فسيتعين عليه الاختيار بين الدفاع عن الوطن الأمريكي أو الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل”.

      واضافت الرسالة “تتعرض هذه المدمرات، التي اعترضت صواريخ استهدفت إسرائيل، لضغوط شديدة بسبب العمليات في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وحول إيران، في حين أدت مشاكل الصيانة إلى تقليص جاهزيتها بشكل أكبر”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      خروقات إسرائيلية متواصلة، ثلاثة شهداء وتصعيد ميداني

      خروقات إسرائيلية متواصلة، ثلاثة شهداء وتصعيد ميداني

      في غزة…. مفردات الحرب لا تغادر المشهد

      في غزة…. مفردات الحرب لا تغادر المشهد

      تصعيد متواصل لقوات الاحتلال يطال بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة

      تصعيد متواصل لقوات الاحتلال يطال بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة