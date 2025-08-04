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الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة واستهداف متلقي المساعدات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث شنت غارات عنيفة على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بالتوازي مع إطلاق النار على كل من يحاول الوصول إلى أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون.

وأفادت مصادر طبية أن سبعة شهداء على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، أربعة منهم ارتقوا في وقت واحد جراء قصف استهدف شارع المجدّة، فيما استُشهد ثلاثة آخرون في مناطق متفرقة بنيران جيش الاحتلال. كما استمرت قوات الاحتلال في إطلاق النار خلال ساعات الليل على المدنيين المتجمعين لتلقي المساعدات في منطقة الزَّيتون غرب غزة.

وفي تطور ميداني آخر، استُشهد 18 مواطنًا خلال ساعات الليل جراء القصف الإسرائيلي، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء. كما دمّر الاحتلال منزلًا في منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار جسيمة في المنطقة.

وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أطلق جيش الاحتلال صباح اليوم النار على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب محور “نتساريم”، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة 15 آخرين، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم البريج. كما استهدف الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين أثناء وجودهم في المنزل.

أما في جنوب قطاع غزة، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على متلقي المساعدات، ما أدى إلى استشهاد مواطنَين، بينهما امرأة، وإصابة نحو عشرين آخرين، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس. وشهدت خانيونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استشهاد 48 مواطنًا، عدد كبير منهم من متلقي المساعدات، بحسب وزارة الصحة ومصادر طبية، التي أكدت استشهاد 29 مواطنًا خلال الساعات الأربع الماضية فقط، بينهم 26 من المدنيين المتجمعين لتلقي الإغاثة.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد ضحايا المجازر الإسرائيلية في غزة ارتفع إلى 130 شهيدًا خلال 24 ساعة فقط، بينهم 93 طفلًا، منذ بدء العدوان على القطاع. في المقابل، لا تُظهر سلطات الاحتلال أي مؤشرات تدل على تغيير في سياستها العدوانية تجاه ملف المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار المجازر بحق المدنيين الأبرياء.

تطورات القطاع في الساعات الأخيرة نتطلع عليها في الرسالة التي وافانا بها مدير مكتب المنار في قطاع غزة عماد عيد.

المصدر: موقع المنار