اليونان | حرائق كريت تدمر منشآت سياحية وتودي بحياة ثلاثة من رجال الإطفاء

أسفرت الحرائق الهائلة التي اندلعت في جزيرة كريت اليونانية عن تدمير واسع للمنشآت السياحية، بما في ذلك فنادق ومنتجعات ومقاهٍ شاطئية، وأدت إلى وفاة ثلاثة من رجال الإطفاء.

وتواصل السلطات جهودها لإجلاء آلاف السياح والسكان المحليين في ظل ظروف جوية صعبة.

وتكافح فرق الإطفاء، التي يزيد عددها على 300 عنصر، حريقين كبيرين في الجزيرة، مما أدى إلى إجلاء نحو 8,000 شخص، وفقاً للسلطات.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن البلاد ستواجه “أياماً صعبة”، مشيراً إلى أن شهر أغسطس تقليدياً ما يكون شهراً معقداً من حيث حرائق الغابات.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن “خالص تعازيها” لليونان في فقدان ثلاثة من رجال الإطفاء، مؤكدة أن “أوروبا تقف إلى جانب اليونان”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعد دعماً إضافياً، تماماً كما وقفت اليونان إلى جانب فرنسا وإسبانيا عندما كانتا في أمس الحاجة إليه.

هذا وتشهد منطقة البحر المتوسط موجة حرائق غير مسبوقة هذا الصيف، حيث تتصدر اليونان وفرنسا وإسبانيا قائمة الدول الأكثر تضرراً، مع تسجيل ثلاثة من أكبر خمسة عشر حريقاً في أوروبا خلال العقد الماضي في يوليو وحده.

المصدر: وكالة يونيوز