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    بالفيديو | صور الأقمار الصناعية منخفضة الجودة تظهر حريق في قاعدة موفق السلطي في الأردن والتي تتواجد بداخلها القوات الأمريكية

    المصدر: موقع المنار

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