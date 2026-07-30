اعلام العدو: متى سنقضي على تهديد الطائرات المسيرة؟

قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية – عميت سيغال: “إذن متى سنقضي على تهديد الطائرات المسيرة؟”، سُئل رئيس الأركان مؤخرًا، في الأيام التي كان فيها حزب الله يضرب يوميًا جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نظر إلى السائل بنظرة شفقة. “تقريبًا متى سنقضي على تهديد المضادات للدبابات أو الصواريخ”. زامير، ومثله رئيس الشاباك زيني، يعتقدان أن ظهور الطائرة المسيرة في ساحة المعركة يشبه ظهور الدبابة في الحرب العالمية الأولى. “سلاح ظهر في الجولة الأولى سيكون هناك أيضًا في الجولة الثانية والثالثة، حتى إشعار آخر”.

وماذا لو هذه المرة تحطمت مجموعة من الطائرات المسيرة على تخرج دورة ضباط بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس الأركان؟

الفهم أن إيران وجدت طريقة ممكنة لتغيير المعادلة من جديد. الطائرات المسيرة التي تنطلق من جنوب لبنان هي سلاح حزب الله الذي ألحق ضررًا حقيقيًا بحياة جنود الجيش الإسرائيلي. لماذا لا يحاولون الشيء نفسه من غزة، أو بشكل خاص من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؟

المصدر: اعلام العدو