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    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين

      بيان صادر عن العلاقات العامة للجيش الايراني:
      في المرحلة السادسة والعشرين من عملية “الصاعقة”، وانتقامًا لدم الشهيد العميد الطيار مجيد كاظمي، الطيار الشجاع لطائرة سوخوي 24 التابعة للقوة الجوية للجيش، استهدفت الطائرات المسيّرة الاستشهادية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية والداعمة التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين.

      الهجمات التي نُفذت خلال الأيام الماضية وكذلك الليلة على القواعد الأمريكية في المنطقة، وعلى الرغم من وجود العديد من منظومات الدفاع وتجهيز القواعد، ألحقت حتى الآن خسائر كبيرة بالمعدات ومراكز تمركز قوات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال.

      تُعد قاعدة الشيخ عيسى في البحرين إحدى أهم وأكثر القواعد الأمريكية حساسية في منطقة الخليج الفارسي، وتستضيف طائرات الاستطلاع، كما تُعد من المراكز المهمة لصيانة المروحيات وقطع الطائرات المسيّرة. وقد تسببت الهجمات المتكررة للقوات المسلحة في إلحاق أضرار جسيمة بقدرات القتال والإسناد القتالي للقوات المعتدية المعادية في تلك القاعدة.

      المصدر: الجيش الإيراني

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