السيد الحوثي يعزي الشعب العراقي في شهداء الحشد الشعبي ويحذّر من المخططات الصهيونية والأمريكية

توجه قائد أنصار الله عبدالملك بدرالدين الحوثي بالتعازي والمواساة إلى الشعب العراقي العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء وإلى أسر الشهداء بعد العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم الذي استهدف عددًا من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في محافظات عراقية عدة، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من منتسبيها.

وأكّد السيد الحوثي في كلمة له، اليوم الخميس، حول آخر المستجدات في المنطقة والإقليم، إدانته للعدوان الأمريكي السعودي الظالم وتضامنه الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل مستويات التضامن والموقف، لافتًا إلى أن أعداء الإسلام يستهدفون المجتمع البشري ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة.

وكشف السيد الحوثي أن مرحلتنا التي نعيشها اليوم هي من أكثر المراحل تجلّيًا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى على حساب قيم الدين، موضحًا أن الكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات تتجه في مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى، مع تأكيده أن الأعداء يتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية.

وأشار إلى أن الحركة الصهيونية وأتباعها يستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية مع أن خطر هذه الحركة هو على المجتمع البشري كله، مبيناً أن العنوان الكبير الذي يتحرك فيه الأعداء هو عنوان “تغيير الشرق الأوسط” وعنوان “إقامة إسرائيل الكبرى”، حيث يستهدف الصهاينة الأمة على كل المستويات في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة، ضمن توجهات صهيونية يهودية وتحركات أمريكية إسرائيلية في صراع ساخن مع الأمة بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها.

المصدر: المسيرة نت