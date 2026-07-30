الرئيس عون عرض مع الحوت القرار الاميركي تسيير رحلات الى بيروت واشاد بدور شركة طيران الشرق الاوسط

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه بالرئيس عون، بإعادة شركات الطيران الأميركية تسيير رحلاتها إلى بيروت، بعد توقف استمر ٤١ عاماً، والإجراءات الواجب اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق ذلك.

رحّب الحوت بالقرار الأميركي، شاكراً للرئيس عون سعيه لإعادة الحياة إلى خط بيروت–نيويورك، الذي توقف قبل أربعة عقود، مشيراً إلى أن طائرات «الميدل إيست» تستطيع تأمين هذا الخط المباشر، فضلاً عن أن الشركة ستتسلّم قريباً طائرات إضافية لتعزيز أسطولها الجوي. ولفت إلى أن ثمة ترتيبات سوف تُتخذ بالتنسيق مع الجانب الأميركي، قبل وضع قرار فتح الخط موضع التنفيذ من الجانبين اللبناني والأميركي.

وأشاد الرئيس عون بالدور الذي تلعبه شركة طيران الشرق الأوسط في ربط لبنان بالعالم، على الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، منوّهاً بأداء القيّمين عليها وجميع العاملين فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام