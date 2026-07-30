أهالي أوصرين يتصدون للمستوطنين ويجبرونهم على الهروب

تصدّى أهالي بلدة أوصرين وشبابها الثائر الليلة الماضية لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على أطراف البلدة الواقعة جنوب شرق نابلس.

وتمكن الشبان الذين هبوا بشكل جماعي، من إجبار المستوطنين على الهرب قبل اقتحامهم البلدة، حيث رشقوهم بالحجارة وسط التكبيرات والتهليل.

وتتعرض بلدة أوصرين لاعتداءات استيطانية متواصلة لمصادرة أراضيها والتضييق عليها.

وتحيط بالبلدة عدة مستوطنات كبرى وبؤر تابعة لها تؤثر على أراضي القرية والقرى المجاورة (مثل بيتا وعقربا وقبلان).

​ويحاول المستوطنون باستمرار إقامة بؤر استيطانية جديدة وخيام/كرفانات على التلال والأراضي الرابطة بين أوصرين وبيتا لربطها ببعضها وتوسيع النفوذ الاستيطاني.

​وتشهد البلدة مواجهات متكررة بين الأهالي والمستوطنين بحماية قوات الاحتلال لإفشال محاولات إقامة خيام أو بؤر جديدة على أراضي القرية.

وتقع أوصرين إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومتراً، وتحيط بها قرى وعقربا، وتلفيت، وبيتا.

​وتتميز بطبيعتها الجبلية وتعتمد بشكل أساسي على الزيتون والمزروعات الموسمية، بالإضافة إلى العمل في القطاعات المختلفة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام