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    عربي وإقليمي

    الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير ما تبقى من المباني في قطاع غزة

      قصفت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء منزلا مكونا من خمسة طوابق يعود لعائلة شامية في منطقة كرم مصلحة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

      وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، فإن القصف تم باستخدام صاروخين حربيين رغم وجود سكان داخل المبنى، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين وإلحاق أضرار جسيمة بما لا يقل عن ستة مبان سكنية مجاورة، وسط حالة من الذعر والهلع بين المواطنين.

      وأوضح بصل أن هذا الاستهداف يأتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تدمير ما تبقى من المباني السكنية في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد حياة المدنيين.

      وتتواصل معاناة سكان قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف المتواصل، حيث يواجه المدنيون أوضاعا إنسانية صعبة مع تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل السكنية، ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وسط استمرار النزوح وفقدان آلاف العائلات لمساكنها، في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب على مختلف مناحي الحياة.

      المصدر: وكالات فلسطينية

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