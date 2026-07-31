وزير الاقتصاد: لا أزمة في المواد الغدائية والقمح والمحروقات

أكد وزير الإقتصاد في لبنان عامر البساط أن” لا أزمة في المواد الغدائية والقمح والمحروقات من جراء التطورات في المنطقة والعالم، لاسيما أن العمل طبيعي في المرافىء اللبنانية والمعابر الحدودية”.

وأوضح البساط في حديث له الجمعة أن “مخزون السلع الغذائية في السوبرماركت يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، ومخزون الأدوية ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، ومخزون القمح يكفي أقل من ثلاثة أشهر، في حين أن مخزون المحروقات يكفي أقل من أسبوعين بسبب تأخر وصول البواخر”، كاشفا عن “أربع بواخر محروقات ستصل الى لبنان هذا الأسبوع”.

وأكد البساط أن “الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه تسعى الى تأخير الزيادات على البضائع المستوردة عن طريق استخدام معدل السنة الماضية لتفادي صدمة كبيرة في البلاد”، وقال “في حال لم تنخفض الأسعار العالمية، سنشهد ارتفاعا على البضائع المستوردة بنسبة أكثر من 15 في المئة”.

وشدد البساط على أن “سلامة الغذاء تشكل قسما كبيرا من عمل الوزارة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة”، وكشف عن أن “الوزارة تتلف شهريا عشرات الحالات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، وتحيل الأشخاص المخالفة الى القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام