تدابير سير بسبب أعمال الصيانة للمسلك الشرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان له الاربعاء عن تدابير سير ليل 30 و31 الحالي بسبب أعمال الصيانة للمسلك الشرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون.

وقال البيان “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة المسامير العاكسة للنور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 30-07-2026 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 31-07-2026”.

وتابع البيان “ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير إلى الطريق البحرية، انطلاقًا من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل”، واضاف “يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي إرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام