سلام يبحث الأوضاع العامة ويستقبل وفوداً عربية ودبلوماسية في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والاقتصادية.

كما التقى سلام سفيرة السويد لدى لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة وداعية، بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان.

وفي إطار لقاءاته، استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون العربي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: موقع المنار