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   13 صفر 1448   
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    بالفيديو | قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

    جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة #تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسط حملة مداهمات لمنازل الأهالي

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