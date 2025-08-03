تقارير مصورة

نحو 60 شهيدًا في غزة خلال الساعات الماضية والمجاعة تواصل حصد الأرواح

استشهد نحو ستين فلسطينيًا، وأُصيب عدد كبير آخر، جرّاء غارات جوية وقصف مدفعي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي السياق الإنساني، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل ست حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 36 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع يوم أمس السبت، تعرّضت غالبيتها للنهب والسرقة في ظل حالة الفوضى الأمنية التي يعمّقها الاحتلال بشكل منهجي ومتعمّد، ضمن ما بات يُعرف بسياسة “هندسة الفوضى والتجويع”.

وأشار المكتب إلى أن الاحتياجات اليومية الفعلية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات القطاعات الصحية والخدماتية والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة المستمرة.

المزيد من التفاصيل مع مدير مكتب المنار في غزة عماد عيد.

المصدر: موقع المنار