كوبا | الرئيس الكوبي يتهم واشنطن بانتهاج “سياسة إبادة جماعية” لخنق الجزيرة

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل امريكا بالسعي إلى إخضاع كوبا عبر سياسة تقوم على خنق الاقتصاد وإحداث اضطرابات اجتماعية تمهد لفرض حكومة موالية للمصالح الأمريكية، وذلك خلال إحياء الذكرى الثالثة والسبعين للهجوم على ثكنة مونكادا، الذي يعد محطة مفصلية في تاريخ الثورة الكوبية.

واعتبر دياز كانيل أن “بلاده تواجه معركة تاريخية جديدة”، مشيراً إلى أن “الضغوط الاقتصادية المفروضة على الجزيرة تمثل امتداداً لمحاولات تستهدف إضعاف الدولة الكوبية والسيطرة عليها من خلال تشديد الحصار والعقوبات”.

ورأى أن “العقوبات الأمريكية تشكل سياسة ممنهجة لخنق الاقتصاد الكوبي وإلحاق الضرر بالشعب، بهدف إثارة اضطرابات داخلية تمهد لتغيير النظام السياسي”، مؤكداً أن “كوبا ليست الدولة الأولى التي تواجه هذا النوع من الضغوط، ولن تكون الأخيرة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الإجراءات الأمريكية ضد هافانا منذ مطلع العام، بعدما شددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على الجزيرة، بما في ذلك فرض قيود إضافية على قطاع النفط واستهداف شركات ومسؤولين كوبيين.

وشملت أحدث الإجراءات الأمريكية فرض عقوبات على برنامج البعثات الطبية الكوبية في الخارج، الذي يعد أحد أبرز مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد الكوبي.

وتواجه كوبا أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة استمرار العقوبات، انعكست في تراجع عائدات السياحة وتدفقات العملات الأجنبية، إلى جانب مغادرة عدد من الشركات الأجنبية، فيما تعاني البلاد أزمة طاقة حادة أدت إلى انقطاعات واسعة ومتكررة للتيار الكهربائي، طالت العاصمة هافانا ومناطق أخرى.

كما شهدت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات متفرقة على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، في وقت أكدت فيه السلطات أن الأولوية تتمثل في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها البرلمان، مع التشديد على التمسك بالنظام السياسي القائم ومواجهة أي تهديدات خارجية.

المصدر: وكالة يونيوز