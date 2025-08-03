لبنان

الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ولا موجة حارة في نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق فوق الجبال الشمالية اعتبارا من الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى منتصف الاسبوع .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

ملاحظة: لا صحة للمعلومات عن تعرض لبنان لموجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع المقبل حيث سنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة مركزة في الداخل بشكل خاص اعتبارا من يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال مما يؤدي الى سوء في الرؤية كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهرعلى المرتفعات الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق فوق الجبال الشمالية اعتبارا من الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال، يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربي، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10و 35كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و85 %.

حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام