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    هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: التصاعد الخطير في اعتداءات المستعمرين محاولة لفرض وقائع جديدة ولن ينجح في كسر إرادة أبناء شعبنا

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