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   9 صفر 1448   
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    تقارير مصورة

    الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل.. والعدو يستند إلى اتفاق الإطار لتبرير التصعيد

    آخر المستجدات من جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسلنا سامر حاج علي.

    المصدر: موقع المنار

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