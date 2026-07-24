ترامب يواجه ازمة مع الاتحاد الأوروبي وكندا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخرا على “غوغل” لمكافحة الاحتكار.

وكتب ترامب في منشور عبرمنصته “تروث سوشال” “إن التكتّل سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني حسب تعبيره.

الى ذلك نشر الرئيس الأميركي تدوينة علق من خلالها على قرار إلغاء كندا احتفالا مشتركا لافتتاح جسر غوردي هاو الدولي الذي يربطها بأمريكا.

وكتب: “استبعدت كندا الولايات المتحدة من حضور افتتاح جسر غوردي هاو وهذا لا بأس به، خاصة أنها تدفع رسوما جمركية كبيرة للولايات المتحدة”.

وأضاف: “الاتفاق الأصلي الخاص بالجسر الذي تفاوضت عليه إدارة سابقة بصورة سيئة للغاية لم يعد قائما، لقد غيرنا شروط الاتفاق بحيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحصل الآن على 50% من الأرباح”.

وألغت كندا خططا لإقامة حفلة مشتركة مع الولايات المتحدة لتدشين جسر يربط بين البلدين عقب إعلان واشنطن هذا الأسبوع فرض مزيد من الرسوم الجمركية على منتجات كندية.

وقال وزير الإسكان والبنية التحتية الكندي غريغور روبرتسون في بيان “في ضوء الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيكون من غير الملائم المضي قدما في إقامة حدث احتفالي مشترك بين البلدين”.

وبدلا من الاحتفال المشترك الذي كان مقررا في أواخر الشهر الحالي، أعلنت أوتاوا أنها ستحتفل بهذا الإنجاز بين الكنديين بحفلة خاصة اليوم في 24 الشهر الحالي ، ومن المقرر أن يفتتح الجسر أمام حركة المرور في الـ27 منه.