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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | النجمة بطلًا للبنان في كرة القدم للصالات

    النجمة يُتوّج بلقب بطولة لبنان لكرة القدم للصالات .
    تقرير كريم سعد

    المصدر: موقع المنار

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