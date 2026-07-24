قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء عبد اللهي: اعتبارا من هذه اللحظة مقابل كل شهيد من أبناء إيران الإسلامية سيُقتل جندي أمريكي واحد لقد أعددنا لكم تذاكر سفر مباشرة ومجانية إلى الجحيم