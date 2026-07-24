تصعيد متبادل بين إيران والولايات المتحدة.. ضربات أميركية وردّ إيراني يستهدف قواعد واشنطن في المنطقة

شهدت عدة مدن ومحافظات إيرانية، فجر اليوم، سلسلة انفجارات متزامنة، عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ موجة جديدة من الاعتداءات استهدفت مناطق في جنوب غرب إيران، إضافة إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قشم.

وأكد مساعد محافظ خوزستان أن الهجمات الصاروخية الأميركية طالت محيط مدينتي أميدية وأنديمشك، إلى جانب مناطق عدة في مدينة الأهواز ومحيطها.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الأميركية إلى 55 شهيداً و629 جريحاً، مشيرة إلى أن النساء والأطفال كانوا من بين الأكثر تضرراً جراء الغارات التي استهدفت عدداً من المحافظات.

في المقابل، واصل الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية الرد على الهجمات الأميركية، حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أميركية في المنطقة بطائرات مسيّرة.

وأفاد الجيش الإيراني بأن مسيّرات من طراز “آرش” استهدفت قواعد الدوحة وعريفجان والعديري في الكويت، فيما أعلن استهداف خزانات وقود وأماكن إقامة القوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إضافة إلى حظائر الطائرات وأماكن إقامة القوات الأميركية في قاعدة الأزرق في الأردن.

وفي العراق، تداولت منصات إلكترونية مشاهد قالت إنها تظهر عبور طائرات مسيّرة إيرانية باتجاه أهداف أميركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان، إضافة إلى تصاعد أعمدة دخان من مواقع مختلفة، وسط حديث عن وقوع انفجارات في إحدى القواعد الأميركية بالمنطقة.

تفاصيل أكثر مع مراسلنا وسام أسد – طهران.