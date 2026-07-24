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    بالفيديو | الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في البحرين والأردن ضمن المرحلة الـ24 من “الصاعقة”

    أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة الرابعة والعشرين من عملية “الصاعقة”، مؤكداً أن طائرات “آرش” المسيّرة الانتحارية استهدفت، فجر اليوم، مخازن الوقود والمستودعات وحظائر المعدات وأماكن إقامة القوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

    وأضاف الجيش الإيراني أن العملية شملت أيضاً استهداف حظائر الطائرات ومنشآت صيانة الطائرات وأماكن إقامة القوات الأميركية في قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك ضمن استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة.

    وأكد البيان أن أي إجراء يستهدف ما وصفها بـ”المصالح المشروعة والقانونية” للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيؤدي، وفق تعبيره، إلى زعزعة أمن ومصالح الدول الاقتصادية الأخرى في المنطقة.

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