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    لبنان

    حزب الله يشيّع الشهيد محمد حسن شكر في النبي شيت 

      شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة النبي شيت والجوار الشهيد محمد حسن شكر الذي ارتقى دفاعا عن لبنان وشعبه في موكبٍ مهيب انطلق من أمام حسينية البلدة حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز.

      وبعد مراسم تأدية قسم العهد والوفاء في مقام سيد شهداء المقاومة الاسلامية السيد عباس الموسوي وسط حضور حشد كبير من الاهالي ،جرى الصلاة على الجثمان الطاهر في ساحة المقام، ووري الثرى في روضة شهداء البلدة الى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة .


      وتضمنت مراسم التشييع كلمة لنائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر.

      المصدر: موقع المنار

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