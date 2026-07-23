العميد سريع : إحدى السفن النفطية المستهدفة تحمل اسم “ENCELIA” والأخرى “LAYLA” ونفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما