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   8 صفر 1448   
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    العميد سريع : إحدى السفن النفطية المستهدفة تحمل اسم “ENCELIA” والأخرى “LAYLA” ونفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما

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